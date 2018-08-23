Аргентинское песо продолжает дешеветь по отношению к доллару

Буэнос-Айрес, 23 августа / Синьхуа / — Курс аргентинского песо продолжил снижаться в среду, достигнув новой рекордно низкой отметки в 30,82 за доллар США. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка страны.

Аргентинское песо показало самые плохие результаты среди валют мира: снижение курса с начала года составило порядка 40 проц., а накопленная инфляция достигла 19,6 проц.

Нынешнее падение курса частично связано с опасениями по поводу возможного финансового кризиса в Турции. Большой бюджетный дефицит и высокая долговая нагрузка Аргентины также негативно отразились на национальной валюте.

Для стабилизации курса песо правительство приняло ряд мер, включая повышение процентных ставок и выпуск казначейских векселей с выплатой процентов в иностранной валюте. —0—