Рост деловой активности в еврозоне в августе остался устойчивым

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Деловая активности в еврозоне продолжила расти в августе, однако темпы роста оставались одними из самых низких за последние полтора года. Тем временем ожидания компаний относительно будущего роста снизились до минимума за почти два года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit.

Фото: EPA/ARMANDO BABANI

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны поднялся с июльского уровня 54,3 до 54,4 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Августовское значение индикатора оказалось третьим минимальным с января 2017 года.

PMI сферы услуг в августе повысился с 54,2 до 54,4 пункта.

Производственный PMI, напротив, опустился с 55,1 до 54,6 пункта, достигнув минимума за 21 месяц.

Рост новых заказов немного ускорился в обоих секторах, но в целом темпы роста были третьими минимальными с декабря 2016 года. Особенно слабая динамика наблюдалась в обрабатывающей промышленности, где новые экспортные заказы продемонстрировали минимальный месячный рост за два года.

Темпы рост занятости в еврозоне достигли максимума за шесть месяцев. В то время как рост в сфере услуг ускорился до максимума с октября 2007 года, темпы найма в производственном секторе были минимальными за 17 месяцев.

"Рост числа рабочих мест остается обнадеживающим, что должно способствовать дальнейшему стимулированию потребительских расходов и помочь компенсировать признаки сохраняющейся слабости экспорта", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон

Между тем, ожидания относительно будущей деловой активности снизились до минимума за 23 месяца (в производственном секторе — до минимума за 34 месяца, в сфере услуг — до минимума за 21 месяц). Оптимизм компаний сдерживали недавние признаки ослабления спроса, более высокие цены и растущие политические риски.

"Учитывая, что производство выглядит наиболее восприимчивым к замедлению торговли в ближайшие месяцы, надежды возлагаются на устойчивый сектор услуг, помогающий стимулировать экономический рост, — отметил Уильямсон. — Но даже здесь оптимизм снизился до самого низкого уровня за почти два года".

Ценовое давление оставалось повышенным, поскольку в некоторых странах наблюдался рост заработной платы, подорожали топливо, транспортные услуги и сырье. Хотя темпы роста закупочных и отпускных цен остались одними из максимальных за последние семь лет, они снизились до минимумов за три месяца.

Рост деловой активности ускорился в Германии и Франции, однако замедлился в других странах еврозоны.

Рост активности в Германии в августе ускорился до максимума с февраля благодаря улучшению динамики в сфере услуг. Объем производства в обрабатывающих отраслях не изменился по сравнению с июлем. Рост новых заказов на товары замедлился на фоне минимального роста экспорта более чем за два года.

Сводный PMI Франции в августе достиг максимума за четыре месяца, поскольку рост ускорился как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Однако ожидания компаний в обоих секторах резко ухудшились — до минимума за 21 месяц.

Данные исследования показали, что в целом рост ВВП еврозоны в III квартале может составить 0,4%, заявил экономист IHS Markit.

Как сообщали «Вести. Экономика», во II квартале ВВП 19 стран еврозоны увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Рост был зафиксирован 21-й квартал подряд.