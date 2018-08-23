Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,10% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 294,87 пункта. Индекс РТС опустился на 0,24%, до отметки 1 062,74.
«Индекс Мосбиржи попробует откатиться в район 2 270 пунктов, а при ухудшении настроений — и ниже. Однако оснований для пробития поддержки 2 250 пунктов мы пока не видим», — прокомментировал Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов