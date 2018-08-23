Петроюань: каковы шансы потеснить нефтедоллар

Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Полгода назад Китай начал историческую битву, начав торговать нефтью в своей валюте. Появился нефтеюань. Каких успехов удалось достичь и есть ли шансы составить конкуренцию нефтедоллару?

Фьючерсы на нефть в юанях были запущены в марте этого года. Это долгожданное событие вызывало множество споров. Мнения разделились: одни утверждали, что нефтедоллару пришел конец, другие уверяли, что юаню еще очень далеко от доллара в международных расчетах и шансы этих фьючерсов стремятся к нулю.

Сейчас, полгода спустя, эксперты до сих пор не пришли к единому мнению, однако теперь у них есть цифры и факты, поэтому споры становятся более интересными.

Так, например, в июне объем торгов фьючерсами на нефть в юанях достиг рекорда. Поставки по этим контрактам в сентябре составят 137,5 млн тонн сырой нефти.

Иными словами, участники торгов наторговали 137,5 тыс. лотов. Для сравнения, объем торгов по Brent и WTI за тот же месяц суммарно составил 2,6 млн лотов, то есть китайским фьючерсам все еще есть куда стремиться, и пока они остаются в роли догоняющих.

У петроюаней есть свои явные минусы. Агентство Bloomberg приводит слова участников торгов, которые отмечают, что в данных операциях присутствуют дополнительные риски: колебания курса юаня и достаточно высокие расходы на хранение нефти. Они намного выше, чем в других странах: $0,95 за баррель в месяц на Шанхайской международной энергетической бирже по сравнению с $0,05 за баррель в месяц в офшорном нефтяном порту Луизианы, сообщает Bloomberg.

Напомним, что с началом торговой войны США и Китая курс юаня начал снижаться, а в последнюю неделю началась коррекция, и валюта КНР неплохо укрепилась. Все эти колебания — фактор непредсказуемости, что не очень нравится трейдерам.

В общем и целом пока рано говорить о победе или поражении китайцев в их попытке перевести рынок нефти на свою валюту. Доллар пока остается резервной валютой, и это очень сильный аргумент.

Таким образом, единственный способ для Китая добиться успеха и иметь шансы на победу на долларом США — это продолжать открывать свою экономику. Торговля нефтью является лишь частью этого.