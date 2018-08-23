Развитие СПГ в Европе все еще таит в себе риски для бумаг «Газпрома»

Для тех, кто не успел купить бумаги Газпрома по 120 рублей, коррекция годичной давности была не последней возможностью, потому что перед зимним сезоном на первый план в американо-европейских отношениях снова и снова выходит вопрос загрузки терминалов СПГ в Европе.

Прошлой зимой, когда цена природного газа в Европе переваливала за $12 на млн британских термальных единиц ($500 за тысячу кубометров), себестоимость СПГ из США находилась около 280 долларов за тысячу кубометров, газа из РФ — порядка $190. Кажется, Европа идёт на поводу у США?

Когда говорят про 11-12 строящихся портов, немного кривят душой. Сейчас мелкие терминалы в Скандинавии, Германии, на Гибралтаре, крупные — в Испании, Франции, Великобритании, Италии, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Греции и Бельгии. Строится не 11-12, а 22-27 терминалов, в зависимости от того, откуда будет СПГ в Албании, Турции, России, Украине. Из них 12 терминалов будут первыми крупными в той или иной стране, включая Кипр, Эстонию, Ирландию, Албанию, Хорватию, Германию, Латвию, Румынию. Ещё будут терминалы в Италии, Польше, Турции, Великобритании.

Нынешний расклад на рынке СПГ в ЕС не против Газпрома, но за диверсификацию поставок. По мощности лидирует Испания (62 млрд кубометров мощностей), далее идут Великобритания (42 млрд) и Франция (35 млрд). При этом мощности СПГ загружены только на 20-25% в последние годы, и, если США удастся навязать европейцам невыгодные условия в обмен на спокойное участие в проектах Газпрома, это опасно.

Тренд на поставку СПГ в Европу развивается давно, с 1964 года, когда во Францию пришли первые газовозы из Алжира. Ситуация на рынке СПГ в мире неоднозначна, за лидерство с Катаром, уже поставившим первый газ в Европу по очень сложному и невыгодному маршруту, борются Норвегия и Россия. И если учесть, что сейчас мощностей терминалов хватит на 230 млрд кубометров, и будет ещё 42 млрд, есть риск того, что это отпугнёт инвесторов от бумаг Газпрома.

Причинами участия Европы в этом проекте могут быть, во-первых, политическое искупление за участие в Северном потоке-2 и Турецком потоке; во-вторых, активность России на востоке (имея в виду контракты с Китаем на 38 млрд кубометров, которые примерно сопоставимы с 42 млрд новых мощностей, а 42 млрд — это всего 7% спроса); в-третьих, диверсификация от скачков цен (зимой в Европе стоимость газа доходила до 12 долларов за млн BTE, или 500 долларов за тысячу кубов); в-четвёртых, устаревание мощностей существующих терминалов (например, в Великобритании «порты» можно расширить на 8 млрд кубов, отсюда и имеем —35% импорта СПГ в UK и +35% в Турцию).

Так или иначе, на СПГ приходится только 38-40% спроса Европы на газ, и нынешняя активность просто расширяет сеть, которую в будущем можно будет использовать потому, что она разбросана.

Главное же в том, что рынок СПГ по всему миру вырос на +33% в год, а в Европе — на +53% в год. Это привлекает конкурентов, и, хотя позициям Газпрома в ближайшее время ничего не угрожает, худшее, конечно, впереди.