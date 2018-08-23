Сбербанк прокомментировал влияние падения курса турецкой лиры на цену продажи Denizbank

Сбербанк рассчитывает, что цена сделки по продаже турецкой «дочки» — Denizbank составит от $3,4 млрд до $3,7 млрд, несмотря на падение курса турецкой лиры в последние месяцы, сообщил журналистам представитель Сбербанка.

Согласно материалам банка, Сбербанк планирует продать 99,8% акций турецкой «дочки» Emirates NBD Bank за более 14,6 млрд турецких лир, что на сегодняшний день составляет около $2,4 млрд

«Есть определенные границы, в которых захеджирован курс между турецкой лирой и американским долларом, которые позволяют нам рассчитывать на общую сумму сделки в диапазоне от $3,4 млрд до $3,7 млрд», — сказал представитель Сбербанка.

В отчете Сбербанка по МСФО за II квартал 2018 года отмечается, что «расчеты по сделке (по продаже Denizbank. — RNS) будут произведены в долларах США, и договор включает элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии TRY/US dollar внутри узкого диапазона».

«Таким образом влияние изменений курса конверсии TRY/US Dollar на сумму к получению, несущественное», — отмечается в отчете.

В мае Сбербанк сообщал, что ожидает закрытия сделки до конца 2018 года.