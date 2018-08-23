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Сбербанк прокомментировал влияние падения курса турецкой лиры на цену продажи Denizbank
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Сбербанк прокомментировал влияние падения курса турецкой лиры на цену продажи Denizbank 

Rambler News Service 45 минут назад
Сбербанк рассчитывает, что цена сделки по продаже турецкой «дочки» — Denizbank составит от $3,4 млрд до $3,7 млрд, несмотря на падение курса турецкой лиры в последние месяцы, сообщил журналистам представитель Сбербанка.
Согласно материалам банка, Сбербанк планирует продать 99,8% акций турецкой «дочки» Emirates NBD Bank за более 14,6 млрд турецких лир, что на сегодняшний день составляет около $2,4 млрд
«Есть определенные границы, в которых захеджирован курс между турецкой лирой и американским долларом, которые позволяют нам рассчитывать на общую сумму сделки в диапазоне от $3,4 млрд до $3,7 млрд», — сказал представитель Сбербанка.
В отчете Сбербанка по МСФО за II квартал 2018 года отмечается, что «расчеты по сделке (по продаже Denizbank. — RNS) будут произведены в долларах США, и договор включает элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии TRY/US dollar внутри узкого диапазона».
«Таким образом влияние изменений курса конверсии TRY/US Dollar на сумму к получению, несущественное», — отмечается в отчете.
В мае Сбербанк сообщал, что ожидает закрытия сделки до конца 2018 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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