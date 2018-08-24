Ещё
Московская биржа открылась ростом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.99
78.37
78.71
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.37
+0.05 Золото
1189.10
+0.00 РТС
1053.28
+0.89
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1556
+0.0145
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,4% — до 2269,34 пункта, индекс РТС поднялся на 0,92% и составил 1053,57 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
К какому новому курсу рубля нам придется привыкать Рубль подешевел к доллару и евро Кремль оценил состояние финансовой системы России
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды815
Что делать в период нестабильности рубля75
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение