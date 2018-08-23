Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль понизится

Рынок акций РФ откроется нейтрально, рубль понизится на фоне смешанной динамики азиатских площадок и умеренного понижения нефтяных котировок, считают трейдеры.

Риски, связанные с санкциями США против РФ продолжат оказывать давление на отечественную валюту, отмечают эксперты.

ИНДЕКСЫ

"Умеренное утреннее снижение нефти и разнонаправленная динамика азиатских рынков могут помешать росту российских акций в начале торгов, на открытии мы ожидаем нейтральную динамику", — отмечает Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2275-2320 пунктов, по индексу РТС — 1055-1075 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, около отметки 2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2290, 2280 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2310, 2320 пунктов, добавляет он.

ВАЛЮТА

В четверг на рубль продолжат оказывать давление разговоры вокруг санкций США, считает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 67,3-68,7 рубля, для европейской валюты — 78,1-79,7 рубля, дает ориентиры аналитик.

Настроение в отношении рубля по-прежнему негативное, в то время как каких-либо явных фундаментальных рисков для российской валюты пока скорее не наблюдается, говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка . На горизонте ближайших дней в базовом сценарии он ожидает увидеть возврат пары доллар/рубль в район 67-68 рублей.

"В среду рубль вновь оказался под давлением, во-первых — из-за возобновления покупок в рамках бюджетного правила, а во вторых — из-за спекулятивного давления в преддверии обнародования деталей американских санкций… В случае, если не будет объявлено о каких-либо из ряда вон выходящих мерах, курс, на наш взгляд, сегодня вернется к ставшим привычными уровням вблизи отметки 67-67,5 рубля за доллар", — говорит Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно на фоне слабой внутренней статистики. Неожиданностью для трейдеров стали слабые данные по рынку недвижимости США. В среду Национальная ассоциация риелторов сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в июле сократилось на 0,7% по сравнению с показателем июня — до 5,34 миллиона. При этом аналитики, напротив, ждали роста числа сделок на 0,6%, до 5,44 миллиона.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,05-0,07%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,44%, японский Nikkei 225 вырос на 0,17%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,11%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,52%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 74,58 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,29% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1566 доллара против 1,1592 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций к закрытию торгов среды удержался в плюсе по индексу Мосбиржи недалеко от 2300 пунктов и снизился по индексу РТС на ослаблении рубля, следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,23% — до 2297,06 пункта, индекс РТС снизился на 0,63%, до 1065,34 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов среды вырос на 0,76 рубля — до 68,03 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.