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Иран призвал ЕС, РФ и КНР заставить США вернуться к ядерному соглашению
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Иран призвал ЕС, РФ и КНР заставить США вернуться к ядерному соглашению 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Евросоюз, Россия и Китай обладают достаточным авторитетом, чтобы заставить президента США Дональда Трампа изменить его внешнюю политику и вернуть Вашингтон к выполнению международных обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.
"Господин Трамп не может делать все, что он захочет. Мы стали свидетелями того, как США еще больше изолировались от мира после выхода из СВПД", — сказал дипломат в эфире иранского телевидения. По словам Гасеми, США сами неоднократно признавали, что их политика в регионе Ближнего Востока не достаточно выверена и успешна и, «несмотря на высокую цену, американцам не удалось достичь в регионе нужных результатов».
"В этой связи другие государства, особенно такие, как Евросоюз, Россия и Китай могут оказать влияние на США с тем, чтобы они изменили свой подход к Ирану и внешней политике в целом", — подчеркнул Гасеми.
Официальный представитель МИД ИРИ призвал Вашингтон вернуться к выполнению СВПД по иранской ядерной программе и отказаться от «привычки вводить санкции».
Напомним, Трамп 8 мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной «худшим в истории» и предложил заключить с Тегераном «новый улучшенный договор» на своих условиях.
В начале августа вступил в силу первый пакет американских санкций против Ирана. Они охватывают автомобилестроительный сектор ИРИ и куплю-продажу золота, алюминия, стали, графита, угля, а также ряда компьютерных программ для промышленных предприятий. В начале ноября Вашингтон планирует ввести второй пакет антииранских рестрикций, включающих, в том числе, санкции в отношении топливно-энергетического комплекса Исламской Республики.
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