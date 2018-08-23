Пекин может выиграть от запрета Дональда Трампа на иранскую нефть

23 августа. PROCOMP.INFO — Китай может выиграть от запрета Вашингтона на закупки иранской нефти, который начнется 5 ноября 2018 года. Об этом заявил директор Центра иранских исследований Юго-Западного университета Китая Джи Кайюнь, напомнив, что Пекин всегда находил способы обойти американские санкции.

Китай придает большое значение поставкам нефти из Ирана, особенно с учетом того, что две страны дополняют друг друга в области энергетики, сказал директор Центра иранских исследований Юго-Западного университета Китая Джи Кайюнь, комментируя нефтяное эмбарго США в отношении Ирана.

«Иран еще больше зависит от Китая, так как трудно найти другой такой рынок для своей продукции, и Пекин, в то же время, все еще может покупать нефть в других странах», — отметил Джи. «Кроме того, и Китай, и Иран сейчас противостоят Соединенным Штатам. Поэтому у них нет причин отказываться от взаимопомощи».

Тем временем Китай начал транспортировку иранской нефти на танкерах, принадлежащих Исламской Республике. Эта мера была предпринята в обход американских санкций, которые были возобновлены администрацией Трампа после одностороннего выхода Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), широко известного как иранская ядерная сделка, в мае прошлого года.

7 августа вступил в силу первый раунд анти-иранских санкций. По словам Брайана Хука, недавно назначенного главы иранской группы действий, Вашингтон стремится «к тому, чтобы сократить импорт иранской нефти каждой страной до нуля к 4 ноября», прежде чем 5 ноября 2018 года вступит в силу вторая партия анти-иранских мер.

«До определенного момента китайско-иранская торговля нефтью означает бойкот США, что нарушает правила Всемирной торговой организации », — отметил Джи. «И в то время как Китай стремится сотрудничать с Соединенными Штатами и избегать конфронтации, что плохого в попытке Китая оказать давление на США в ответ на давление США? Это тоже элемент внешнеполитической игры».

Китайский ученый отметил, что на фоне продолжающейся эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином Китаю необходимо сохранить темпы экономического роста. В этих условиях может пригодиться недорогая иранская нефть, считает он.

Предложив, чтобы Китай придумал какой-то план, чтобы обойти санкции США, ученый подчеркнул, что Пекин обычно покупал иранскую нефть со скидкой.

В 2017 году, исходя из данных таможенной службы Китая, общий объем импорта сырой нефти в страну увеличился на 10,2 процента, до 419,6 млн тонн. Среди основных поставщиков Китая черного золота, Иран занял шестрое место с долей в 7,3 процента.

Европейские компании вынуждены подчиняться санкциям Трампа

Решение трампа разорвать иранскую ядерную сделку и возобновить санкции против Тегерана застало многих врасплох, в том числе европейских союзников Вашингтона, которые, как сообщается, влили более 20 миллиардов долларов в иранскую экономику с 2016 года, когда вступил в силу СВПД.

По словам Международного энергетического агентства (МЭА), разочарование ЕС в отношении эмбарго на поставки нефти в США вполне понятно, учитывая тот факт, что на европейский рынок приходится около 40 процентов мирового экспорта углеводородов, а Иран имеет третьи по величине запасы нефти в мире — 18,8 миллиарда тонн.

Хотя европейские страны неоднократно заявляли о своей приверженности ядерной сделке Ирана, энергетические фирмы ЕС недавно были вынуждены сократить свои закупки иранской нефти, поскольку страховые компании отказываются предоставлять покрытие для транспортировки черного золота Тегерана из-за режима санкций США.

Поэтому китайские корпорации Zhuhai Zhenrong Corp и Sinopec Group начали переправлять свои грузы нефти Ирана танкерам, принадлежащим National Iranian Tanker Company. По данным СМИ, в июле 2018 года 17 танкеров, принадлежащих NITC, перевезли в Китай 23,8 млн баррелей сырой нефти.