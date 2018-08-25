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Биржи США закрылись ростом после выступления главы ФРС
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Биржи США закрылись ростом после выступления главы ФРС 

Прайм 50 минут назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,52% и составил 25790,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,62% — до 2874,69 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,86% и составил 7945,98 пункта.
Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл в своей речи на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. При этом он отметил, что не видит рисков слишком резкого скачка инфляции и перегрева экономики страны.
Его выступление представляло для инвесторов особый интерес на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который понедельник в интервью агентству Рейтер сказал, что не согласен с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что «недоволен» главой американского регулятора.
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