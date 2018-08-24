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Золото дорожает на ослаблении доллара после выступления главы ФРС
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Золото дорожает на ослаблении доллара после выступления главы ФРС 

Прайм 54 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне снижения курса доллара после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,8 доллара, или 1,66%, до 1213,3 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась при этом на 1,77%, до 14,8 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,53%, до 95,16 пункта.
Участники рынка отыгрывают выступление главы Федрезерва Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл в своей речи подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки, по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. Вместе с тем, трейдеры посчитали речь Пауэлла несколько менее «ястребиной», чем на пресс-конференции по итогам последнего заседания ФРС, что привело к удешевлению доллара.
ФРС по итогам августовской встречи ожидаемо сохранила ставку на уровне 1,75-2% годовых. Федрезерв в текущем году повышал ставку уже дважды — в марте и июне. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, 98,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС. Более мягкая монетарная политика регулятора ослабляет доллар, что поддерживает цены на драгметалл, торгуемый в долларах, делая его дешевле для держателей других валют.
Прайм: последние новости
Все валюты развивающихся стран несчастливы по-своему Рубль снижается на 15 коп к доллару и на 20 коп к евро, евро выше 78 руб Биржи Европы торгуются в плюсе на новостях из Италии и статистике по Германии
Комментарии  Ещё 6 источников 
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