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Московский Индустриальный Банк повысил ставки по долларовым вкладам
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Московский Индустриальный Банк повысил ставки по долларовым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Доходность «Классического» (на 365 дней) составит 2,25% годовых (вместо 1,5%).
«Универсальный кошелек» (от 91 до 730 дней) оформляется под 0,51—1,25% годовых (ранее — под 0,1—0,4%).
Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. долларов.
Продуктовый виджет
«Накопительный» (от 100 долларов, от 31 до 730 дней) привлекается под 0,1—2,5% (прежде — под 0,1—1,75%), а «Финансовая независимость» (от 500 долларов, от 365 до 730 дней) — под 1—1,25% годовых (ранее — под 0,5—0,75%).
По всем вкладам, кроме «Классического», предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. По «Классическому» выплата процентов осуществляется в конце срока.
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