Московский Индустриальный Банк повысил ставки по долларовым вкладам

Доходность «Классического» (на 365 дней) составит 2,25% годовых (вместо 1,5%).

«Универсальный кошелек» (от 91 до 730 дней) оформляется под 0,51—1,25% годовых (ранее — под 0,1—0,4%).

Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. долларов.

Продуктовый виджет

«Накопительный» (от 100 долларов, от 31 до 730 дней) привлекается под 0,1—2,5% (прежде — под 0,1—1,75%), а «Финансовая независимость» (от 500 долларов, от 365 до 730 дней) — под 1—1,25% годовых (ранее — под 0,5—0,75%).

По всем вкладам, кроме «Классического», предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. По «Классическому» выплата процентов осуществляется в конце срока.