Биржи АТР снижаются

Биржи АТР, кроме Японии, снижаются на новом витке торгового конфликта США и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в четверг снижаются на фоне введения США и Китаем новых взаимных пошлин, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% — до 2702,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 1452,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,85% — до 27686,01 пункта, корейский KOSPI — на 0,11%, до 2270,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,26% — до 6247,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,19%, поднимаясь до 22390,5 пункта.

В четверг США ввели "второй транш" повышенных импортных пошлин для КНР. Пошлины в 25% затронут китайские товары общим объемом импорта 16 миллиардов долларов в год. С учетом мер, введенных в июле, новые пошлины США теперь распространяются на импорт китайской продукции в объеме 50 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции КНР заявило о введении ответных мер.

Одновременно участники рынка продолжают ожидать результатов торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне 22-23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп , напротив, говорил, что не ожидает многого от этих переговоров. Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако они не принесли ощутимых результатов.

Аналитики Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер , ожидают, что напряженность в торговых отношениях между странами сохранится, несмотря на возобновление переговоров.

Поддержку японскому индексу Nikkei 225 оказывает снижение курса иены к доллару, что благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене растет до 110,82 иены со 110,56 иены за доллар на предыдущем закрытии.