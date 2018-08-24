Рябков: из-за действий США Договор по открытому небу может быть потерян

Сергей Рябков. Существуют опасения, что из-за действий США Договор по открытому небу может быть потерян, Россия призывает решать разногласия на паритетной основе, заявил замглавы МИД РФ

«У нас немало претензий к США в этих сферах. Нужно решать их на паритетной основе. Россия вносила соответствующие предложения, но на фоне продолжающейся раскрутки обвинений нашей страны во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях появилось и новое явление, а именно — предписания конгресса администрации США не финансировать некоторые работы по тематике договора. Мы можем потерять и этот договор», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь». Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Сергей Рябков назвал это «путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами».

Замглавы российского МИД также сообщил, что ответные меры РФ на санкции США не обязательно будут зеркальными. Он отметил, что наша страна не может тягаться с США в экономической сфере, так как страны находятся в разных весовых категориях. По словам дипломата, если Россия заранее будет анонсировать ответные санкции, то это будет означать ослабление позиций. Вместе с тем Рябков не исключил, что будет расширен черный список американских политиков.

Дипломат отметил, что есть множество способов ответить не в ущерб себе. «Много рассуждений слышится о том, что Россия в ответ должна прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана, уранового концентрата. Это — „самострел“. Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события. С учетом нынешних настроений в США скорых перемен к лучшему в любом случае не будет», — считает Рябков. Он отметил, что России в условиях американских санкций надо на деле начать избавляться от доллара как средства взаимных расчетов.