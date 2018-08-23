Для смягчения монетарной политики ЦБ РФ наступает вакуум

Инфляция на неделе с 14 по 20 августа составила 0.1% н/н, доведя оценку с начала года до 2.4%. Годовая оценка инфляции выросла с 2.64% до 2.75% г/г, что во многом обусловлено исчерпанием эффекта базы. Профиль недельной инфляции все больше отклоняется от траектории прошлого года, когда умеренная дефляция начала месяца сменилась бурным снижением цен в конце августа и начале сентября. В моменте недельная инфляция повторяет траекторию 2016 г., и, если следование продолжится, уже к концу 3к’18 годовая оценка «взлетит» к уровням 3.4-3.5% г/г.