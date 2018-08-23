Курс доллара обновил максимум с начала года

Рубль в начале торгов в четверг продолжил слабеть к основным мировым валютам. Курс доллара обновил максимум с начала года, поднявшись выше 68,66 рубля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи, доллар вырос на 42 копейки, евро — на 27 копеек и превысил отметку в 79 рублей.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 74,47 доллара за баррель.

Минэкономразвития оценили шансы рубля на укрепление. По словам главы ведомства Максима Орешкина, национальная валюта будет слабой по меньшей мере в ближайшие 12 месяцев. По мнению экспертов, падение рубля к доллару и евро происходит на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.

Ранее ведомство опубликовало прогноз, что среднегодовой курс доллара в 2018 году составит чуть больше 60,5 рублей, а в 2019 — чуть больше 63.