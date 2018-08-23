Рубль в начале торгов в четверг продолжил слабеть к основным мировым валютам. Курс доллара обновил максимум с начала года, поднявшись выше 68,66 рубля.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи, доллар вырос на 42 копейки, евро — на 27 копеек и превысил отметку в 79 рублей.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 74,47 доллара за баррель.
В Минэкономразвития оценили шансы рубля на укрепление. По словам главы ведомства Максима Орешкина, национальная валюта будет слабой по меньшей мере в ближайшие 12 месяцев. По мнению экспертов, падение рубля к доллару и евро происходит на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.
Ранее ведомство опубликовало прогноз, что среднегодовой курс доллара в 2018 году составит чуть больше 60,5 рублей, а в 2019 — чуть больше 63.