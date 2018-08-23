Ещё
Курс доллара обновил максимум с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
68.50
79.21
79.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.36
–0.05 Золото
1188.57
–0.06 РТС
1050.42
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1562
+0.0036
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Курс доллара обновил максимум с начала года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Рубль в начале торгов в четверг продолжил слабеть к основным мировым валютам. Курс доллара обновил максимум с начала года, поднявшись выше 68,66 рубля.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи, доллар вырос на 42 копейки, евро — на 27 копеек и превысил отметку в 79 рублей.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 74,47 доллара за баррель.
В Минэкономразвития оценили шансы рубля на укрепление. По словам главы ведомства Максима Орешкина, национальная валюта будет слабой по меньшей мере в ближайшие 12 месяцев. По мнению экспертов, падение рубля к доллару и евро происходит на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.
Ранее ведомство опубликовало прогноз, что среднегодовой курс доллара в 2018 году составит чуть больше 60,5 рублей, а в 2019 — чуть больше 63.
Москва24: последние новости
Курс доллара и евро начал стремительно расти В Кремле назвали финансовую систему России абсолютно стабильной Официальный курс евро на вторник вырос до 76,72 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу212
Россия откажется от доллара575
Deutsche Bank пригрозил России разрывом46
Дачников зароют в бумагах39
Россия решила напугать США рублем27
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение