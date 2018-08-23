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Сбербанк не исключает дальнейшего сокращения штата
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Сбербанк не исключает дальнейшего сокращения штата 

Rambler News Service 1 час назад
Сбербанк не исключает продолжения сокращения численности сотрудников, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.
«Для меня важно, чтобы повышалась общая эффективность и контроль над затратами. Что касается (дальнейшего) сокращения численности (сотрудников Сбербанка) — я не исключаю ее», — ответил он на вопрос, будет ли Сбербанк сокращать численность сотрудников во II полугодии 2018 года.
Согласно отчету Сбербанка по МФСО за II квартал 2018 года, кредитная организация сократила штат за отчетный период на 5,6 тыс. человек. В I квартале численность сотрудников Сбербанка сократилась на 5,3 тысячи человек по сравнению с показателем на конец 2017 года.
В ноябре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что численность персонала банка, скорее всего, будет сокращаться, при этом численность группы Сбербанк и всей экосистемы вряд ли снизится.
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