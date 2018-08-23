В Ясеневе проходит акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»

В Ясеневе акцию проводит территориальный центр социального обслуживания населения «Ясенево». Передвижной пункт сбора помощи будет работать в районе 28-29 августа 2018 г. с 10 до 17 часов (площадка около метро Ясенево, вблизи Новоясеневского пр-та, д. 30, стр.1).

В рамках городской акции, которая проходит в столице с 23 по 30 августа, каждый желающий сможет помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям с детьми.

Жители Ясенева могут принести одежду, обувь, канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей-инвалидов.