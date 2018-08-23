Евро взлетел до 79 рублей. Стоит ли перекладывать сбережения?

Если доллар с начала года подорожал почти на 20% к рублю, то евро прибавил около 15%. В последние дни европейская валюта растет быстрее к рублю, чем доллар. Буквально за два дня прирост составил 2,5%.

Интересно, что евро только приблизился к апрельским максимумам, в то время как доллар их давно преодолел. Тех, кто решил перейти из американской валюты в европейскую, стоит предостеречь: рубль уже заметно подешевел. С учетом розничного обменного курса и комиссии, переход может и не окупиться. Скорее всего, евро и доллар находятся вблизи максимумов, считает генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов:

Тимур Турлов генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» «Учитывая то, что конъюнктура сырьевых рынков остается достаточно высокой, а цена на нефть весьма благоприятной для нашего бюджета, даже несмотря на санкционное давление, мы все равно имеем положительное сальдо по нашему торговому счету. Мы по-прежнему не видим радикальных изменений в монетарной политике ни Европейского центрального банка , ни в Федеральной резервной системе . Я не готов сделать ставку ни на то, что евро будет продолжать существенно расти против доллара, ни к тому, что рубль будет продолжать падать к бивалютной корзине».

С понедельника возобновятся торги в Турции, где на этой неделе выходные. Может ли турецкая ситуация усилить ослабление рубля? Эти события на нашу валюту сильно повлияют, говорит генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «Турция кардинально перешла черту, целиком поменяв валютную систему. Я думаю, что они закончат ее последним штрихом — разграничением внешних и внутренних курсов. Это было бы разумно, странно, почему они до сих пор этого не сделали. Турция будет давить, но я не думаю, что турецкие власти будут так долго бездействовать в смысле образования курса: или он должен быть жестко определен государством, валютные торги должны проходить для тех, кто занимается экспортом и импортом, а не для всех подряд. Мне кажется, эта история закончится на следующей неделе, все спокойно встретят осень».

Тем не менее риск дальнейшей девальвации тоже существует и зависит от нового санкционного пакета и тех ограничений, которые распространятся на госбанки. Но даже если самый худший сценарий реализуется, переходить из одной валюты в другую не стоит. В долгосрочных сбережениях лучше иметь доли и долларов и евро.