Павел Михель: Резкого всплеска просроченных кредитов в России не будет

Сегодня, 23 августа в пресс-центре «КП-Саратов» на тему «Рынок розничного кредитования и взыскания просроченной задолженности в Приволжском федеральном округе» приняли участие представители коллекторских агентств, входящие в состав НАПКА.

Основатель «Первого коллекторского бюро», член Совета НАПКА Павел Михмель рассказал, что объединенная компания «Национальная служба взыскания» работают на российском рынке просроченной задолженности более 13 лет, и филиалы компаний открыты в 115 населенных пунктах страны — Смоленск, Новосибирск, Волгоград.

-Мы собираем правильный опыт наших коллег, -отметил спикер. По его словам в настоящий момент просрочка объем просроченной задолжености физлиц перед банками дотянул до 1,5 трлн. рублей по России.

-Эта спокойная цифра для страны. Резкого всплеска просроченных кредитов не будет.

В Саратовской области, кстати эта цифра постепенно сокращается (на 7%), как и в ПФО (на 12%).

Он подчеркнул, что общий объем розничного кредитного поортфеля ПФО вырос за последний год на 20 и составил на 1 июля почти 2,5 трлн рублей.