Ещё
Павел Михель: Резкого всплеска просроченных кредитов в России не будет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
68.50
79.21
79.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.36
–0.05 Золото
1188.57
–0.06 РТС
1050.42
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1562
+0.0036
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Павел Михель: Резкого всплеска просроченных кредитов в России не будет 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 23 августа в пресс-центре «КП-Саратов» на тему «Рынок розничного кредитования и взыскания просроченной задолженности в Приволжском федеральном округе» приняли участие представители коллекторских агентств, входящие в состав НАПКА.
Основатель «Первого коллекторского бюро», член Совета НАПКА Павел Михмель рассказал, что объединенная компания «Национальная служба взыскания» работают на российском рынке просроченной задолженности более 13 лет, и филиалы компаний открыты в 115 населенных пунктах страны — Смоленск, Новосибирск, Волгоград.
-Мы собираем правильный опыт наших коллег, -отметил спикер. По его словам в настоящий момент просрочка объем просроченной задолжености физлиц перед банками дотянул до 1,5 трлн. рублей по России.
-Эта спокойная цифра для страны. Резкого всплеска просроченных кредитов не будет.
В Саратовской области, кстати эта цифра постепенно сокращается (на 7%), как и в ПФО (на 12%).
Он подчеркнул, что общий объем розничного кредитного поортфеля ПФО вырос за последний год на 20 и составил на 1 июля почти 2,5 трлн рублей.
Новости Саратова: последние новости
Вячеслав Володин «взорвал» Интернет после визита в Саратов Дольщики Саратова сравнили стоимость достройки дома с ценой бриллиантовой крошки Пожар на Советской тушили 29 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу212
Россия откажется от доллара575
Deutsche Bank пригрозил России разрывом46
Дачников зароют в бумагах39
Россия решила напугать США рублем27
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение