Бывший банкир с Урала лишился дома и игровой приставки из‐за долгов

Всего будет распродано 11 лотов, обзая сумма которых составляет 6,35 миллионов рублей. Больше всего стоит земельный участок в Челябинской области площадью 1137 квадратных метров с домом на берегу озера. Его оценили в четыре миллиона рублей.

На торги также выставили два дивана, семь люстр с торшером, четыре телевизора Sony и Playstation 3 и много других вещей.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 1 октября.