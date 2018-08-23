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Бывший банкир с Урала лишился дома и игровой приставки из‐за долгов
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Бывший банкир с Урала лишился дома и игровой приставки из‐за долгов 

360tv.ru 50 минут назад
Имущество экс-руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина выставили на торги. Это произошло после того, как его признали неплатежеспособным, сообщило Ura.ru.
Всего будет распродано 11 лотов, обзая сумма которых составляет 6,35 миллионов рублей. Больше всего стоит земельный участок в Челябинской области площадью 1137 квадратных метров с домом на берегу озера. Его оценили в четыре миллиона рублей.
На торги также выставили два дивана, семь люстр с торшером, четыре телевизора Sony и Playstation 3 и много других вещей.
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 1 октября.
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