Евробонды РФ: доходности вдоль суверенной кривой опустились в среднем на 4 б.п.

Вчера российские суверенные евробонды начали день с резкого роста при благоприятном внешнем фоне. Так, цены на нефть вновь стремительно двигались вверх, а доходность UST10 утром резко упала и оставалась стабильной, в результате чего большая часть суверенных евробондов других ЕМ также дорожала. Однако опасения ужесточения санкций в отношении России вновь начали усиливаться, поэтому днем котировки российских суверенных евробондов пошли вниз и растеряли часть завоеванных утром позиций. По итогам дня длинные евробонды подорожали на 0,6 п.п. от номинала, за исключением выпуска RUSSIA’47 (YTM 5,63%), который сильнее других скорректировался вечером и остался в плюсе всего на 0,2 п.п. Среднесрочные бумаги вчера прибавили в цене по 0,3–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой опустились в среднем на 4 б.п. Пятилетний CDS-спред России незначительно снизился — на 1 б.п. до 164 б.п.