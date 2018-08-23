МИД: Россия больше не будет рассчитываться в долларах

Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков . Он отметил, что новые американские санкции не останутся без ответа, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

«Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу», — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, требования США в рамках санкционного пакета по «делу Скрипалей» невыполнимы, это понимают и в Москве, и Вашингтоне. «Цель — показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно», — подчеркнул замминистра. По его словам, отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается в Америке только как признак слабости. «Это лишний повод для „горячих голов“ в Вашингтоне и дальше наращивать давление», — отметил замглавы МИД РФ.