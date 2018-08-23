МИД: Россия больше не будет рассчитываться в долларах 

Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что новые американские санкции не останутся без ответа, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу», — подчеркнул Рябков.
По словам дипломата, требования США в рамках санкционного пакета по «делу Скрипалей» невыполнимы, это понимают и в Москве, и Вашингтоне. «Цель — показать, что США не терпят в мире никакого внешнеполитического действия, которое бы не вписывалось в их представления о том, что правильно и что неправильно», — подчеркнул замминистра. По его словам, отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается в Америке только как признак слабости. «Это лишний повод для „горячих голов“ в Вашингтоне и дальше наращивать давление», — отметил замглавы МИД РФ.