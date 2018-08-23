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США вводят пошлины для ТБД: новый удар по Evraz NA
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США вводят пошлины для ТБД: новый удар по Evraz NA 

Прайм 28 минут назад
Правительство США приняло предварительное решение о введении 24%-й антидемпинговой пошлины на ввоз канадских труб большого диаметра (ТБД), что может привести к увеличению издержек североамериканского подразделения Евраза на 50 млн долл. в год. Ранее Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины на сталь, что может обойтись Evraz North America (Evraz NA) еще в 90 млн долл. расходов в год. В сумме это может привести к тому, что EBITDA подразделения уйдет в отрицательную зону — несмотря на рост цен на сталь и трубы на рынке США.
С учетом возросших рисков для наших прогнозов прибыли Евраза текущая оценка компании рынком начинает выглядеть еще более высокой, в связи с чем мы подтверждаем наш негативный взгляд на инвестиционную привлекательность Евраза на текущем этапе.
Рассчитанная нами прогнозная цена акций компании через 12 месяцев остается без изменений на уровне 450 британских пенсов за акцию, что предполагает нулевую ожидаемую общую доходность.
Мы подтверждаем рекомендацию Продавать.
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