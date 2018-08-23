Объем товарооборота Таиланда с партнерами по соглашениям о свободной торговле увеличился на 14,2 проц. в первом полугодии 2018 года

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистическим данным, опубликованным на днях Министерством торговли Таиланда, в январе-июне общий объем товарооборота Таиланда с 17 партнерами по соглашениям о свободной торговле достиг 148,2 млрд долларов, в частности объем экспорта составил 73,79 млрд долларов /рост на 13,3 проц. /, импорта — 74,41 млрд долларов /рост на 15,2 проц. /.

Пятью крупнейшими импортерами из Тайланда среди партнеров стали страны АСЕАН, Китай, Япония, Австралия и Индия.

В Министерстве торговли Таиланда сообщили, что в первом полугодии этого года общий объем товарооборота страны с 17 партнерами по соглашениям о свободной торговле рос поступательно и составил 59,7 проц. от общего объема международной торговли страны. —0—