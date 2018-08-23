Рябков заявил, что Россия форсирует работу по отказу от доллара при ведении торговли

МОСКВА, 23 августа. / ТАСС /. Россия не оставит без ответа американские санкции и будет форсировать работу по отказу от доллара при ведении торговли. Об этом заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Фрагменты его интервью опубликованы в четверг на сайте издания.

"Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем, — сказал Рябков. — Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".

"Кроме того, мы должны принимать ответные меры. Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США, — подчеркнул он. — Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для горячих голов в Вашингтоне и дальше наращивать давление".