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Рябков заявил, что Россия форсирует работу по отказу от доллара при ведении торговли
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Рябков заявил, что Россия форсирует работу по отказу от доллара при ведении торговли 

ТАСС 9 минут назад
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа американские санкции и будет форсировать работу по отказу от доллара при ведении торговли. Об этом заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фрагменты его интервью опубликованы в четверг на сайте издания.
"Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем, — сказал Рябков. — Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".
"Кроме того, мы должны принимать ответные меры. Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США, — подчеркнул он. — Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для горячих голов в Вашингтоне и дальше наращивать давление".
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