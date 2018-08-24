Ещё
Что делать россиянам в период нестабильности рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1185.79
+0.04 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1550
+0.0138
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Что делать россиянам в период нестабильности рубля 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
— Август снова оправдал свою дурную славу. С начала месяца курс доллара к рублю вырос на 10 процентов, в моменте он поднимался до 69 — максимум за 2,5 года.
Отметим, что не только рубль слабел по отношению к доллару, но и другие валюты развивающихся стран — бразильский реал, аргентинский песо, турецкая лира, южноафриканский ранд. Это общемировая тенденция обусловлена тем, что ФРС США продолжает процесс подъема ключевой ставки. Доходности по ставкам в США растут и туда устремились капиталы со всего мира, а из валют развивающихся стран наметился отток.
В случае с российским рублем на эти процессы наложилась геополитическая напряженность. Из-за рисков расширения санкций США к России западные инвесторы настороженно относятся к российским активам. Это гарантирует рублю повышенную волатильность.
Еще один фактор, довлеющий над рублем, — покупки валюты в рамках бюджетного правила для пополнения резервов. Валютный рынок достаточно нервозно воспринял сообщение о возобновлении покупки долларов и евро в прошлую пятницу — курс доллара за два дня взлетел с 67 до 69 рублей за доллар (в четверг, 23 августа, Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца сентября 2018 года — прим. ред.).
Это должно успокоить валютный рынок, хотя годовые планы по покупке валюты не были скорректированы финансовым ведомством. По нашим оценкам, возврата курса пары доллар/рубль к 63-65 ждать не стоит.
Как же быть рядовым российским гражданам в сложившейся ситуации? Конечно, можно постепенно увеличивать долю долларов и евро в своих накоплениях. Но не стоит сломя голову бежать в обменник, особенно в периоды паники, когда спрэд в обменниках между курсом покупки и продажи расширяется. Лучше для таких операций выбирать спокойные дни, когда повышенного ажиотажа нет. Если вы откладывали поездку за границу или покупку автомобиля, бытовой техники, электронного гаджета — сейчас неплохое время — это сделать. Вполне вероятно, что осенью цены на импортные товары вырастут на 5-10 процентов вслед за долларом.
Но сильного ослабления рубля до конца года мы не ждем — предпосылок для этого нет, российская экономика сейчас находится в хорошем состоянии. Но мы не удивимся, если осенью этого года курс доллара поднимется до отметки 70 рублей, а курс евро — до 80 рублей.
Российская Газета: последние новости
У рубля появился шанс укрепиться к доллару и евро Представитель Вексельберга опроверг наличие счетов бизнесмена на Кипре Российской валюте предсказали нелегкие 12 месяцев
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды273
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение