Ещё
Американец отсудил у работодателя миллион долларов по договору, подписанному на салфетке во время корпоратива
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.59
79.20
79.26
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.48
+0.12 Золото
1188.84
–0.03 РТС
1043.58
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1565
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Американец отсудил у работодателя миллион долларов по договору, подписанному на салфетке во время корпоратива 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Житель Далласа Джонатан Колниак подал в суд на своего бывшего работодателя Джеймса Баленги и отсудил у него миллион долларов. А причиной стал договор на бумажной салфетке, подписанный на корпоративе. Бывший работодатель пытался отнекиваться, мол, договор ценности никакой не имеет. Но суд оказался на стороне Колниака.
Источник: Hybrid Techcar
Джонатан Колниак
Колниак настаивал на том, что, согласно договору, Баленги должен передать ему 2 процента акций компании Bridger Logistics. Колниак и Баленги заключили договор в 2015 году. Хотя название компании и не было указано на салфетке, там были упомянуты пресловутые 2 процента и зарплата Колниака в 100 тысяч долларов. Кроме того, там была подпись Баленги.
Джеймс Баленги
Адвокат Колниака сказал, что по соглашению его подзащитный должен был подготовить компанию к продаже. Свою часть контракта Колниак выполнил, компания была продана за 820 миллионов. После этого его доля акций выросла до 9 миллионов долларов.
Позже Колниак договорился с работодателем на выплату в два миллиона. Однако к моменту окончания работы он получил всего 400 тысяч. А в марте 2017 года Колниак обратился в суд.
«Баленги настаивал на том, что контракт не заключали и он ничего не должен выплачивать. Это и привело к судебным разбирательствам», — заявил адвокат Колниака.
Защита Баленги утверждала, что соглашение, подписанное на салфетке, было «неопределенным и неполным», к тому же оно было подписано в результате «пьяной вечеринки». Кроме того, в соглашении название компании не указано, а это значит, что Колниак требовал акции другой компании. Однако суд удовлетворил требования Колниака.
BigPikcha.ru: последние новости
Смотри порно и получай за это деньги: PornHub будет платить за просмотр видео криптовалютой Страна нищих миллиардеров: как инфляция завела немцев в стриптиз-клубы Реальность гиперинфляции: сколько нужно миллионов, чтобы купить в Венесуэле продукты первой необходимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу265
Рубль достиг антирекорда 2016 года51
Россия откажется от доллара583
Дачников зароют в бумагах48
Deutsche Bank пригрозил России разрывом47
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение