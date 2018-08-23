Американец отсудил у работодателя миллион долларов по договору, подписанному на салфетке во время корпоратива

Житель Далласа Джонатан Колниак подал в суд на своего бывшего работодателя Джеймса Баленги и отсудил у него миллион долларов. А причиной стал договор на бумажной салфетке, подписанный на корпоративе. Бывший работодатель пытался отнекиваться, мол, договор ценности никакой не имеет. Но суд оказался на стороне Колниака.

Источник: Hybrid Techcar

Джонатан Колниак

Колниак настаивал на том, что, согласно договору, Баленги должен передать ему 2 процента акций компании Bridger Logistics. Колниак и Баленги заключили договор в 2015 году. Хотя название компании и не было указано на салфетке, там были упомянуты пресловутые 2 процента и зарплата Колниака в 100 тысяч долларов. Кроме того, там была подпись Баленги.

Джеймс Баленги

Адвокат Колниака сказал, что по соглашению его подзащитный должен был подготовить компанию к продаже. Свою часть контракта Колниак выполнил, компания была продана за 820 миллионов. После этого его доля акций выросла до 9 миллионов долларов.

Позже Колниак договорился с работодателем на выплату в два миллиона. Однако к моменту окончания работы он получил всего 400 тысяч. А в марте 2017 года Колниак обратился в суд.

«Баленги настаивал на том, что контракт не заключали и он ничего не должен выплачивать. Это и привело к судебным разбирательствам», — заявил адвокат Колниака.

Защита Баленги утверждала, что соглашение, подписанное на салфетке, было «неопределенным и неполным», к тому же оно было подписано в результате «пьяной вечеринки». Кроме того, в соглашении название компании не указано, а это значит, что Колниак требовал акции другой компании. Однако суд удовлетворил требования Колниака.