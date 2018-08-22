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Курс евро преодолел отметку в 79 рублей
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Курс евро преодолел отметку в 79 рублей 

Vgoroden.ru 20 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Курс евро впервые с апреля этого года превысил 79 рублей. Утром 22 августа он составлял почти 79,02 рубля, сообщают «Ведомости».
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По информации издания, стоимость евро подскочила на 1,17 рубля или 1,5% по сравнению со вчерашним показателем. Однако к 14.30 по Москве курс европейской валюты был скорректирован и остановился на отметке 78,93 рубля.
Американский доллар тоже взлетел в цене — до 68,05 рубля, к обеду его стоимость снизилась до 67,98 рубля.
Падение рубля объясняется введением новых антироссийских санкций со стороны США. В начале месяца в Госдепе заявили, что очередные санкции вступят в силу 22 августа. Поводом для них послужило отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Россия свою причастность к инциденту отрицает.
В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение санкций США можно будет считать началом экономической войны.
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