Объем киберспортивного рынка России по итогам года может вырасти на 15-20% — до 45 млн долл.

, сообщил журналистам президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит

«Прогнозируется ежегодный рост направления на 15-20%. По экспертным оценкам в 2018 г. объем рынка (РФ — прим. Агентства «Москва» ) превысит 45 млн долл., а в следующем году достигнет 53 млн долл. Безусловно, индустрия становится интересна большому числу компаний, при этом не только IT-корпорациям», — сказал Д. Смит.

Он напомнил, что, согласно данным исследования платежного сервиса PayPal и компании SuperData, на данный момент Россия занимает лидирующее место в Европе по уровню развития киберспорта. Исследование основано на данных о просмотрах киберспортивных состязаний, собранных с сервиса онлайн-трансляций Twitch и видеоплатформы YouTube. Также учитывались покупки билетов на чемпионаты, объемы спонсорства и призовые фонды соревнований.