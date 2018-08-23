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Российские корпоративные облигации заметно просели в цене
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Российские корпоративные облигации заметно просели в цене 

Прайм 26 минут назад
При этом торговые обороты были невысокими и составили в среднем 2,7 млрд руб. Половина сделок пришлась на длинные выпуски с дюрацией от 3 лет, которые подешевели в среднем на 3,2%.
Займы нефтегазовой индустрии, где был сконцентрирован основной оборот, подешевели в среднем на 2,5%. Треть сделок сегмента пришлась на выпуск ТрнфБО1P4, который оказал сильнейшее давление на сегмент и потерял в цене 6,9%.
В госсекторе превалировала умеренная нисходящая динамика. Торговые обороты составили почти 17 млрд руб., что на треть ниже среднедневных значений за месяц. ОФЗ подешевели в среднем на 7-10 б.п., а опережающими темпами падали котировки длинных серий. ОФЗ-26212 и 26218 потеряли по 0,3%.
Евробонды корпоративных эмитентов демонстрировали смешанную динамику. Выпуски ВЭБа продолжили коррекцию и прибавили в среднем по 90 б.п. Евробонды металлургов, в свою очередь, подешевели в среднем на 25 б.п.
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