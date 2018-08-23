ОФЗ: восстановление продолжается

Торговая активность вчера по-прежнему была невысокой: объем сделок с локальными госбумагами, по данным Московской биржи, составил 16,5 млрд руб. Рынок открылся в положительной зоне, однако позднее из-за усиления волатильности в рубле настроения инвесторов несколько ухудшились. Тем не менее короткие и среднесрочные выпуски завершили сессию ростом котировок. Бумаги с погашением в 2021 г. снизились в доходности на 10–15 бп, прибавив в цене 0,3–0,4 пп. В 5-летнем сегменте снижение доходностей составило 3–4 бп. Длинные выпуски с фиксированным купоном закрылись почти без изменений. В результате наклон кривой ОФЗ еще немного увеличился: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет расширились на 6 бп и 4 бп, до 70 бп и 24 бп соответственно. Нерезиденты в основном продолжали продавать российские бумаги, однако локальный бид также по-прежнему присутствовал. Флоутеры закрылись с минимальными изменениями, индексируемый на инфляцию ОФЗ-52002 с погашением в 2028 подорожал на 0,6 пп.