Ещё
ОФЗ: восстановление продолжается
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.66
$
69.00
79.41
79.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.48
+0.12 Золото
1188.84
–0.03 РТС
1043.58
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1565
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

ОФЗ: восстановление продолжается 

Прайм 1 час назад
Торговая активность вчера по-прежнему была невысокой: объем сделок с локальными госбумагами, по данным Московской биржи, составил 16,5 млрд руб. Рынок открылся в положительной зоне, однако позднее из-за усиления волатильности в рубле настроения инвесторов несколько ухудшились. Тем не менее короткие и среднесрочные выпуски завершили сессию ростом котировок. Бумаги с погашением в 2021 г. снизились в доходности на 10–15 бп, прибавив в цене 0,3–0,4 пп. В 5-летнем сегменте снижение доходностей составило 3–4 бп. Длинные выпуски с фиксированным купоном закрылись почти без изменений. В результате наклон кривой ОФЗ еще немного увеличился: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет расширились на 6 бп и 4 бп, до 70 бп и 24 бп соответственно. Нерезиденты в основном продолжали продавать российские бумаги, однако локальный бид также по-прежнему присутствовал. Флоутеры закрылись с минимальными изменениями, индексируемый на инфляцию ОФЗ-52002 с погашением в 2028 подорожал на 0,6 пп.
Прайм: последние новости
Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными Биржи АТР закрылись в основном ростом в надежде на успех переговоров США и КНР Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу263
Рубль достиг антирекорда 2016 года37
Россия откажется от доллара581
Дачников зароют в бумагах48
Deutsche Bank пригрозил России разрывом47
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение