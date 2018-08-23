Продажи кондитерских изделий в России в январе-июне выросли на 4% — до 493,2 млрд руб.

Продажи кондитерских изделий в России в I полугодии 2018 г. выросли на 4% — до 493,2 млрд руб., сообщили в пресс-службе Центра исследований кондитерского рынка.

«Продажи всех видов кондитерских изделий в России в I полугодии 2018 г. составили 493,2 млрд руб., что на 4% больше, чем было за аналогичный период 2017 г., приводятся данные в материалах Росстата . При этом цены на сладости в России за этот же период снизились на 0,1%», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в этом году растут продажи и потребление более дорогих сладостей внутри страны, заметно расширяется присутствие российских кондитерских изделий на внешних рынках, и их экспорт растет (увеличение на 17% в январе-мае 2018 г. к аналогичному периоду 2017 г.). Также добавляется, что за первые шесть месяцев 2018 г. выпуск кондитерских изделий в России вырос на 6,2% по сравнению с первым полугодием предыдущего года — до 1,8 млн тонн.

«Потребление кондитерских изделий в России в настоящее время находится на своих максимальных исторических уровнях — 24,5 кг в год на человека. При этом продолжает меняться структура в пользу более дорогих шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Если по итогам 2017 г. потребление шоколада и шоколадных кондитерских изделий было на уровне 5 кг в год на человека, то к лету 2018 г. оно составило 5,1 кг на человека в пересчете на год. Также увеличивается потребление отдельных видов сахаристых кондитерских изделий, особенно тех, которые позиционируются как более натуральные и здоровые», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что по итогам 2018 г. расходы на кондитерские изделия могут вырасти в среднем до 7 тыс. 450 руб. в год на человека, а объемы потребления существенно не изменятся и увеличатся в среднем до 24,6-24,8 кг в год на человека.