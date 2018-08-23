«Мяу-кривая»: график курса евро в Белоруссии показал кота

В социальной сети «Твиттер» пользователи рассказали, что заметили интересное изображение на графике курса евро в Белоруссии. Так, оказывается, что он похож на кота.

Многие согласились с данным мнением и начали писать забавные комментарии к посту.

«Как следует из анализа графика, скоро курс евро должен упасть коту под хвост», — пишет один из пользователей.

Многие подписали, что «котики захватили биржу!». Кто-то даже удивился, что теперь белорусский рубль стоит, как раньше доллар — около 34 рублей российских.

«Так называемая «мяу-кривая», — пошутили к комментариях.

«ФедералПресс» напоминает, что 8 августа в мире праздновали Международный день кошек. Этот праздник стал общепринятым по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с 2002 года.

Фото: twitter.com/upgrade16121