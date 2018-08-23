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«Мяу-кривая»: график курса евро в Белоруссии показал кота
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«Мяу-кривая»: график курса евро в Белоруссии показал кота 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальной сети «Твиттер» пользователи рассказали, что заметили интересное изображение на графике курса евро в Белоруссии. Так, оказывается, что он похож на кота.
Многие согласились с данным мнением и начали писать забавные комментарии к посту.
«Как следует из анализа графика, скоро курс евро должен упасть коту под хвост», — пишет один из пользователей.
Многие подписали, что «котики захватили биржу!». Кто-то даже удивился, что теперь белорусский рубль стоит, как раньше доллар — около 34 рублей российских.
«Так называемая «мяу-кривая», — пошутили к комментариях.
«ФедералПресс» напоминает, что 8 августа в мире праздновали Международный день кошек. Этот праздник стал общепринятым по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с 2002 года.
Фото: twitter.com/upgrade16121
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