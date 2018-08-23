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Рынок криптовалют падает
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Рынок криптовалют падает 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
После недолгого восстановления рынок криптовалют снова перешел к падению, общая капитализация рынка снизилась до $208 млрд Bitcoin снизился на 3,58% до $6452 за монету, Ethereum упал на 3,53% до $275, котировки Ripple также просели на 4,62%, достигнув отметки $0,32.
Развитие именно такого сценария стало возможным из-за того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила девять заявок на открытие биткоин-ETF, говорит эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.
Не прошли проверку на соответствие требованиям SEC заявки компаний ProShares, а также Direxion и GraniteShares, которые не удовлетворили Комиссию в части доказательств отсутствия возможности манипулирования рынком.
SEC подчеркнула, что её отказ в открытии ETF не связан с любыми предубеждениями в отношении криптовалютного рынка, и не берёт во внимание оценку биткоина как технологии или инвестиционного актива. При рассмотрении решения принимались в расчет исключительно факторы соблюдения правил, необходимых для запуска такого инструмента, как ETF.
На фоне этих новостей рынок падает, хотя снижение на 3-5% для биткоина, скорее всего, преждевременно называть обвалом. Падение будет намного сильнее, если SEC отклонит совместную заявку на открытие ETF от компаний VanEck и SolidX. Именно эти компании считаются самыми сильными кандидатами на получение одобрения от SEC об открытии Bitcoin-ETF на базе Чикагской биржи опционов CBOE.
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