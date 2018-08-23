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Круговорот долларов в природе 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика» Приблизительно два месяца назад мировая финансовая общественность узнала о том, что Российская Федерация активно избавляется от американских Казначейских облигаций (трежерис). С марта по апрель портфель российский портфель трежерис похудел сразу на 50 проц. Через месяц от 96 млрд долл. инвестированных в госбонды США осталось всего 14.9 млрд Понятны были действия Центробанка, который решил снизить риски инвестиций в американские активы на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами и потенциальных финансовых санкций со стороны США.
Однако, очевидно следующее — Казначейские облигации США это следствие сформированных резервов в долларах, то есть, если вы накапливаете в долларах, то эти доллары, при условии минимального риска инвестиций, неизбежно окажутся конвертированными в американские трежерис. Таков закон рынка, просто больше некуда, все другие варианты будут более рискованными и сложными для такой организации как центральный банк. Поэтому главный вопрос, который возник после почти полной ликвидации российского портфеля в трежерис — куда ЦБ дел американские доллары?
Последние данные Казначейства США о держателях трежерис говорят о том, что в июне баланс РФ не изменился и остался на уровне 14.9 млрд долл. Тут следовало бы спросить — а почему все не продали, для чего оставили эти 14.9 млрд, какая в этом логика и выгода? Аналитики Совета по международным отношениям отмечают, что скорее всего Россия перевела свои доллары в Бельгию, в клиринговый банк и в офшоры на Каймановых островах. В Центробанке это никак не комментируют, а на вопросы о том, что происходит с резервами отвечают, что это государственная тайна.
Действительно, за последние два месяца, согласно данным того же Казначейства США, балансы в трежерис этих регионов выросли на 60 млрд долл. Однако однозначно утверждать, что ЦБ именно туда вывел деньги нельзя. Во-первых, ЦБ в июле активно покупал золото, 26 тонн. Во-вторых, не хватает 20 млрд долл. В третьих, балансы в трежерис активно росли в Канаде, Франции, Британии и др. странах. И самое главное, общий баланс иностранных держателей трежерис с февраля по июнь текущего года почти не изменился — был 6 трлн 215 млрд, стал 6 трлн 211 млрд долл. Следовательно, куда бы не вывел со счетов в Нью-Йорке доллары наш ЦБ они в любом случае оказались там же, где и были — в Казначейских облигациях США. ЦБ потерял доходность от 2 до 3 проц. В лучшем случае они депонировали эти доллары под 1 проц. Естественно, кто-то неплохо заработал на наших долларовых резервах, как минимум от 100 млн долл в месяц. Министр А. Силуанов на всю страну обьявил, что у России е казначейских облигаций США почти не осталось. Но, реальность такова — все российские доллары снова ушли на покупку трежерис, Россия перестала получать доходность от этих долларов, а ФРС США (если понадобится) ничего не стоит вычислить, кто сейчас является держателем российских долларов и при желании вторичными санкциями заблокировать эти счета. Тем более, стало известно, что швейцарские банки начали замораживать средства связанные с Российской Федерацией. Так Credit Suisse заблокировал счета и активы связанные с РФ на 5 млрд долл., как отметили в банке, цитирую, — в рамках выполнения санкций США.
Что тут сказать? Только одно. Самое главное, чтобы после всех этих манипуляций наш Минфин и ЦБ не попали в ситуацию Красной шапочки из известного анекдота, которая пришла к бабушке, звонит в дверь, а на пороге пузатый волк с зубочисткой в руках. — А где бабушка? — спрашивает Шапочка. — Нет тут никакой бабушки — сплевывает волк — «щас» здесь офис.
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