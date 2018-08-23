СМИ: Усманов вложил в футбольный клуб «Пахтакор» около $20 млн 

ТАСС, 23 августа. Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана около $20 млн Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24» в документальном фильме про предпринимателя.
В ближайшие годы также будет модернизирован стадион столичного стадиона, проект оценивается в $100 млн "Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту", — заявил Усманов.
В начале августа было объявлено, что американский предприниматель Стэн Кронке сумел достичь договоренности с Усмановым о приобретении 30-процентной доли английского футбольного клуба «Арсенал». Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «Арсенала».