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СМИ: Усманов вложил в футбольный клуб «Пахтакор» около $20 млн
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СМИ: Усманов вложил в футбольный клуб «Пахтакор» около $20 млн 

ТАСС 52 минуты назад
ТАСС, 23 августа. Российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана около $20 млн Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24» в документальном фильме про предпринимателя.
В ближайшие годы также будет модернизирован стадион столичного стадиона, проект оценивается в $100 млн  "Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту", — заявил Усманов.
В начале августа было объявлено, что американский предприниматель Стэн Кронке сумел достичь договоренности с Усмановым о приобретении 30-процентной доли английского футбольного клуба «Арсенал». Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «Арсенала».
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