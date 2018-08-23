Биржи АТР закрылись ростом

Биржи АТР закрылись в основном ростом в надежде на успех переговоров США и КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в основном ростом на надеждах позитивного исхода торговых переговоров между Китаем и США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37% — до 2724,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1463,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,49% — до 27790,46 пункта, корейский KOSPI — поднялся на 0,41%, до 2282,6 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,22%, до 22410,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,34%, до 6244,4 пункта.

"В настоящий момент торговые переговоры остаются главной темой для рынка. Может быть, на этой встрече будет какой-то прогресс, поэтому мы пока что просто ждем итогов", — сказал газете The Wall Street Journal главный инвестиционный стратег инвесткомпании CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).

Торговые переговоры США и Китая проходят в Вашингтоне 22-23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп , напротив, говорил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако они не принесли ощутимых результатов.