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В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами
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В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами 

Волга Ньюс 1 час назад
Сумма операций составила 425 млрд руб., превысив аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 60%. Еще 36,4 млн транзакций на сумму 263,5 млрд руб. пришлись на снятие наличных денег.
В результате по итогам первых шести месяцев 2018 года доля безналичных операций по картам возросла до 89% по количеству транзакций (по данным на 1 июля 2017 — 83%) и до 62% — по сумме (по данным на 1 июля — 52%).
Благодаря тому, что количество электронных терминалов оплаты в магазинах, на автозаправках, в кафе и ресторанах за год увеличилось на 40% и составило 55,4 тыс. штук, доля безналичных операций возросла также и в общем объеме товарооборота: 29% против 23% годом ранее.
Всего по состоянию на 1 июля в Самарской области выпущено 5,6 млн карт, при этом доля активных карт увеличилась по сравнению с первым полугодием 2017 года на 7% и достигла 65%.
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