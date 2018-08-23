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Биржи Европы растут на статистике, банковский сектор Великобритании в минусе
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Биржи Европы растут на статистике, банковский сектор Великобритании в минусе 

Прайм 50 минут назад
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в растут в четверг на статистике по деловой активности в регионе, при этом банковский сектор Великобритании торгуется в минусе в ожидании публикации плана правительства на случай недостижения с ЕС сделки по Brexit.
Согласно данным торгов, по состоянию на 12.21 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,16% — до 7587,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5432,42 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 12390,62 пункта.
Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, деловая активность в еврозоне в августе выросла чуть меньше, чем ожидалось. Вместе с тем во Франции и Германии рост оказался выше прогнозов.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в августе, по предварительной оценке, увеличился до 55,7 пункта с 55 пунктов в июле. Ожидалось увеличение до 55,2 пункта. Во Франции соответствующий показатель поднялся до 55,1 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее (прогнозировался рост до 54,6 пункта). В еврозоне в целом индекс вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в июле — чуть хуже ожиданий (54,5 пункта).
При этом банковский сектор Великобритании в основном снижается на торгах. Инвесторы ожидают публикации плана британского правительства по действиям властей и рекомендаций для граждан на случай, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по условиям Brexit. Среди тем, которые должны быть охвачены планом, будет и работа банковского сектора. Акции Standard Chartered дешевеют на 0,06%, бумаги Royal Bank of Scotland — на 1,7%, Lloyds Banking Group — на 0,6%.
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