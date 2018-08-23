Ещё
Китай будет оспаривать импортные тарифы США в ВТО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.59
79.20
79.26
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.48
+0.12 Золото
1188.84
–0.03 РТС
1043.58
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1565
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Китай будет оспаривать импортные тарифы США в ВТО 

ProComp.info 5 часов назад
Фото: ProComp.info
23 августа. PROCOMP.INFO — Пекин сообщил о своем решении подать протест в ВТО против реализации американских тарифов на свои товары на сумму $ 16 млрд
Последний раунд санкций начался в четверг. Китай ранее предупреждал, что ответит тем же и повысит тарифы на импорт в размере $16 миллиардов.
«Америка, не обращая внимание на другие мнения, 23 августа повысила импортные тарифы на китайские товары в размере $16 млрд до 25-процентных санкций. Эти действия явно противоречат принципам ВТО. Китай выступит с жестким протестом и вынужден принять контрмеры», — сказано в сообщении.
«Китай подаст жалобу в ВТО для защиты механизма свободной торговли и многосторонности», — сообщили в Министерстве.
Ранее пресс-секретарь Министерства торговли Китай назвал решение США о введении тарифов на китайские товары на сумму 16 миллиардов долларов «превышением внутреннего законодательства над международным» и «очень необоснованным».
ProComp.info: последние новости
Центральный банк Австралии продемонстрировал оптимистичный настрой на экономику Китай и США проведут очередной раунд торговых переговоров в конце августа Банковский и страховой регулятор Китая попросил финансовые институты поддержать инвестиции в инфраструктуру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу265
Рубль достиг антирекорда 2016 года51
Россия откажется от доллара583
Дачников зароют в бумагах48
Deutsche Bank пригрозил России разрывом47
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение