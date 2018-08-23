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Цены на корнеплоды и вермишель снизились в Нижегородской области
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Цены на корнеплоды и вермишель снизились в Нижегородской области 

Нижегородская правда 30 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 13 по 20 августа в регионе на 12,2% снизилась средняя цена на картофель (с 27,06 до 23,7 рублей за кг), на 3,1% подешевела вермишель (с 52,2 до 51,4 рублей за кг), на 12,8% — морковь (с 49,2 до 42,9 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 13 августа в области снизились средние цены на куриное мясо, молоко и сахар.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.
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