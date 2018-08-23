Цены на корнеплоды и вермишель снизились в Нижегородской области

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 13 по 20 августа в регионе на 12,2% снизилась средняя цена на картофель (с 27,06 до 23,7 рублей за кг), на 3,1% подешевела вермишель (с 52,2 до 51,4 рублей за кг), на 12,8% — морковь (с 49,2 до 42,9 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 13 августа в области снизились средние цены на куриное мясо, молоко и сахар.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2% меньше среднероссийского показателя.