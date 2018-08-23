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Банк России не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября
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Банк России не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 

Банки.ру 15 минут назад
Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — поясняет регулятор.
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, подчеркивается в сообщении.
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