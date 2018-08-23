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В ФАС заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на бензин
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В ФАС заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на бензин 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Объективных причин для роста цен на нефтепродукты нет, так как государство внимательно отслеживает динамику их стоимости, и нагнетание ажиотажа вокруг этой темы недопустимо, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
"Любые призывы к ажиотажу и объявления о росте цены с точки зрения антимонопольного законодательства недопустимы. Мы следим за ситуацией. У нас действительно снизились объемы продаж на бирже, но они выше прошлогодних. Весь июль и половину августа у нас были просто рекордные объемы продаж на бирже, и рынок этот объем абсорбировал — это означает, что товар был накоплен на частных базах", — сказал Махонин.
По его словам, все необходимые параметры биржевой торговли соблюдаются, кроме того, в России накоплены достаточные резервы топлива. «Из-за трех торговых сессий нагнетать ситуацию мягко говоря смешно. Вчера и позавчера торги закончились снижением цены, например», — подчеркнул Махонин.
Оптовые цены на бензин, снижавшиеся с середины июня, на прошедшей неделе опять пошли в рост. На этом фоне появились заявления о возможном скачке цен и в рознице. В частности в Независимом топливном союзе РИА Новости в четверг сообщили, что направили письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой принять меры, чтобы избежать нового скачка цен на бензин, которые без этого уже осенью могут превысить 50 рублей.
Между тем, в среду представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил, что на совещании у чиновника с компаниями обсуждалась ситуация на российском топливном рынке, и угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна.
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