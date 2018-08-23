«Минутки» ФРС расстроили участников рынка

Как и предполагалось, главными событиями вчерашнего торгового дня стал выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктам, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС США , так называемых «минуток». Если первое поддержало рынок, то выход «минуток» явно огорчил участников рынка. Хотя, если честно, ничего особенного в протоколах не было и то, что ФРС собирается поднимать ставку еще раз в сентябре давно уже является секретом Полишинеля. Но участники рынка расстроились. По-видимому они все же надеялись на что-то другое. В итоге, индексы Dow и S&P даже не смогли удержаться на положительной территории и завершили торги в красной зоне. И лишь индекс NASDAQ благодаря хорошему спросу в отдельных акциях технологических компаний (таких как NVidia (NVDA, +3,75%), Activision Blizzard (ATVI, +2,54%), Analog Devices (ADI, +2,08%), а также ряда других) смог прибавить почти 0,4%. Также неплохой спрос был в целом в акциях биотеха. Однако лучшими вчера были конечно же акции сырьевых компаний и прежде всего акции компаний, работающих в сфере добычи и переработки нефти. Но это и не мудрено, поскольку нефтяные котировки после выхода данных о сокращении запасов сырой нефти за неделю на 5,8 млн баррелей устроили настоящее ралли и взлетели более чем на 3%.

Ну, а хуже всех шли вчера дела у промышленных компаний, чьи акции в итоге потеряли в среднем 0,7%. Навалились медведи и на потребительский сектор, где средние потери составили 0,4%. Однако в принципе это все же совершенно незначительные потери и ситуацию они в корне не изменили. Рынок в целом продолжает находиться вблизи своих исторических максимумов и участники рынка все же продолжают надеяться, что еще представиться повод для дальнейшего роста.

Из отдельных акций по итогам вчерашнего дня стоит наверное отметить прежде всего акции телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL, —6,5%). Инвесторов не должно пугать вчерашнее падение котировок этой компании на столь значительную величину. 9 дней непрерывного роста после выхода отчетности, за время которой капитализация компании выросла более чем на треть должны были привести именно к подобному результату. Нельзя расти до небес без остановок и поэтому вчерашнее падение надо расценивать просто как оздоравливающую коррекцию и не более того. Акции CTL выглядят очень сильно и в любом случае надо присматриваться к ним и искать наиболее интересные точки входа.

Ожидания рынка 23 августа

Сегодняшний день вроде бы начинается с негатива. США с утра ввели новую порцию заградительных тарифов против Китая, и Китай в свою очередь ответил тем же. Казалось бы, должно быть все грустно и бесперспективно. Но это только казалось бы… На самом деле рынки не сильно отреагировали на новый виток торговой войны и отнесли к этому как к чему-то не существенному. Азиатские рынки закрылись в небольшом плюсе и даже китайский Shanghai Composite умудрился на таком явно не однозначном фоне прибавить 0,37%. Европа также решила от Азии не отставать — открылась в зеленой зоне и уходить из нее пока не собирается. Фьючерсы на основные американские индексы пока держат нейтралитет и отрываться от нулевых отметок не хотят. Но все же Америка еще спит и поэтому пока можно вообще не двигаться с места.

После вчерашнего достаточно насыщенного разными событиями и информацией дня сегодня внешних «вводных» будет поменьше. Из макро данных особый интерес вызывают прежде всего данные о продажах новых домов, которые появятся на свет в 17-00 мск. Вчерашние показатели по вторичному рынку оказались немного хуже ожиданий и если сегодня мы тоже увидим снижение продаж (аналитики ожидают небольшой рост), то можно уже будет говорить о начале негативной тенденции на рынке недвижимости США. Но все же будем надеяться, что аналитики не ошибутся и их прогноз по росту сбудется.

Так же не будет обойдена вниманием отчетность от китайского интернет-гиганта Alibaba (BABA). Она будет опубликована еще до начала торгов и может оказать как позитивное, так и негативное влияние в зависимости от того, что увидят участники рынка.

Но если говорить в целом, то ожидать от сегодняшних торгов чего-то существенного и определяющего не стоит. Обороты остаются очень низкими и большинство инвесторов занимают выжидательную позицию. Так что можно ожидать продолжения «запила» текущих уровней с минимальным изменением котировок по большинству бумаг.