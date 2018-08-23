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ЕЦБ: еврозоне все еще требуется серьезное денежно-кредитное стимулирование
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ЕЦБ: еврозоне все еще требуется серьезное денежно-кредитное стимулирование 

Вести Экономика 14 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Руководители ЕЦБ считают, что еврозоне по-прежнему требуется «существенное» денежно-кредитное стимулирование, чтобы обеспечить рост инфляции.
EPA/ARMANDO BABANI
Это следует из опубликованных 23 августа протоколов июльского заседания центрального банка.
В целом связанные с перспективами инфляции неопределенности указывают на необходимость соблюдать осторожность, и большинство считает, что денежно-кредитная политика должна оставаться терпеливой, осмотрительной и последовательной", сказано в протоколах.
В июне в ЕЦБ заявили, что регулятор может свернуть программу скупки активов (QE) до конца этого года, но просигнализировал, что процентные ставки, в том числе, ставка -0,4% по депозитам, останутся на текущих уровнях до конца лета 2019 года. В июле банк подтвердил это заявление.
Подход ЕЦБ контрастирует с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ужесточает политику. Это означает, что расхождение между направлениями политики двух крупнейших в мире центральных банков продолжит увеличиваться.
Это может поддержать американский доллар против евро и оказать повышательное давление на доходность облигаций США по сравнению с доходностью облигаций еврозоны.
В опубликованных 22 августа протоколах ФРС говорилось, что в августе ключевая процентная ставка в США может быть увеличена от текущего диапазона 1,75%-2%.
Как писали «Вести. Экономика», экономика еврозоны продолжила замедляться в течение трех месяцев к июню, поскольку экспортные запасы и уверенность бизнеса ослабились на фоне опасений по поводу будущих отношений с крупнейшими торговыми партнерами валютной зоны.
Потеря импульса в 2018 году контрастирует с экономикой США, где рост ускорился во II квартале. Дифференциал роста в США был самым широким со второй половины 2014 года, и с тех пор две экономики расширялись примерно аналогичными темпами.
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