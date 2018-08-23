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Рубль почти нивелировал падение к доллару
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Рубль почти нивелировал падение к доллару
РИА Новости
1 час назад
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