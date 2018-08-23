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Вероятность введения более жестких санкций возрастает
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Вероятность введения более жестких санкций возрастает 

Прайм 1 час назад
Признание М. Коэном, бывшим личным адвокатом Д. Трампа, вины в финансовых махинациях в период президентской избирательной кампании, как минимум, существенно повышает шансы демократов получить большее число мест в Конгрессе (чем у республиканцев) по итогам назначенных на начало ноября выборов, а как максимум — может стать основанием для объявления импичмента президенту. По данным СМИ, М. Коэн, заключивший сделку со следствием, может располагать сведениями относительно вмешательства РФ в президентские выборы.
Также Deutsche Bank в рамках процедуры KYC запросил информацию у Правительства РФ, невозможность получения которой может потребовать прекращения деловых отношений. Этот новостной фон повышает вероятность того, что внесенный законопроект в Конгресс «О защите американской безопасности от кремлевской агрессии» приведет к ужесточению санкционного режима против РФ (пока более вероятным в этом случае сценарием выглядит запрет резидентам США покупать новые ОФЗ и включение некоторых госбанков из состава ФКБС и/или ВЭБ в SDN-лист). В то же время участники рынка, видимо, уже считают реалистичным и более жесткий сценарий (когда в SDN-лист попадает один из трех крупнейших госбанков, это окажет болезненный удар по экономике РФ, при этом при прочих равных обслуживание экспорта газа в Европу может быть переведено в другие банки). Несмотря на некоторый рост котировок нефти (с 72,8 долл. до 74,5 долл. /барр. Brent), давление на рубль усилилось (сегодня он легко преодолел отметку 69 руб. /долл., достигнув локального максимума). Кстати говоря, во вторник Минфин решил нарастить интервенции с 17,5 млрд руб. до 20,1 млрд руб. Это ослабление рубля сопровождается снижением котировок ОФЗ (длинные выпуски вновь превысили YTM 8,7%), что свидетельствует о продажах нерезидентов.
По-видимому, в налоговый период купить доллары по более низкому курсу (чем 68 руб.) не получится (потенциал для укрепления нивелируется покупками Минфина и санкционным фоном), после выплаты налогов отметка 70 руб. /долл., скорее всего, будет преодолена.
Прайм: последние новости
Рубль вряд ли сможет укрепиться, даже если внешние факторы станут позитивными Биржи АТР закрылись в основном ростом в надежде на успех переговоров США и КНР Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне
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