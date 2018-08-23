Рубль отреагировал на решение ЦБ по закупкам валюты

Доллар и евро сократили рост на Мосбирже

Доллар и евро сократили рост на Мосбирже на фоне решения ЦБ приостановить закупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 13:20 мск рост доллара к рублю замедлился до 68,33 руб., что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в четверг стоимость доллара достигала 69 руб. (+1,43%).

Евро, в свою очередь, замедлил рост до 79 руб. (+0,13%). До этого его максимальная цена на торгах 23 августа превышала уровень закрытия предыдущей сессии на 1,1%.