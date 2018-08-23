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Рубль отреагировал на решение ЦБ по закупкам валюты
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Доллар и евро сократили рост на Мосбирже 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доллар и евро сократили рост на Мосбирже на фоне решения ЦБ приостановить закупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 13:20 мск рост доллара к рублю замедлился до 68,33 руб., что на 0,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в четверг стоимость доллара достигала 69 руб. (+1,43%).
Евро, в свою очередь, замедлил рост до 79 руб. (+0,13%). До этого его максимальная цена на торгах 23 августа превышала уровень закрытия предыдущей сессии на 1,1%.
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